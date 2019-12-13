ŞİŞLİ'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA ÇÖKME (2)
Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.
13.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:38
Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Sokağa düşen moloz parçalarından 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Gülbağ Mahallesi Karanfil lsokak 18 numaradaki 5 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi. Sat 08.00 sıralarında meydana gelen çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Yere dökülen moloz parçaları nedeniyle sokaktan geçen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çatıdaki çalışmaları sürerken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.
Görüntü dökümü: -------------Çöken kısmın görüntüsü-Yaralıların görüntüsü-İtfaiye ekipleri
-Moloz parçaları
- İstanbul
Kaynak: DHA