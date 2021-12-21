ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede yangın

Yangından kaçmaya çalışan 1 kişi merdivenden düşerek yaralandı

İSTANBUL - Şişlide 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede yangın çıktı. Yangında mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangından kurtulmaya çalışan bir kişi merdivenlerden düşerek yaralandı.

Yangın, saat 22: 40'ta Şişli Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın Bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katında bulunan elektrik saatinde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında mahsur kalan bir kadını bulunduğu daireden itfaiye ekipleri kısa sürede çıkardı. Bir kişi ise yangından kaçarken merdivenlerden düşerek yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sokakta paniğe neden oldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği mahsur kalan kadın ve merdivenden düşen bir kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.