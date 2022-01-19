Beş katlı bina alevlere teslim oldu Oturduğu binanın yandığını görünce 2'nci kattan aşağı atladı Marangozda ısınmak amacıyla soba yakan vatandaşlar nedeniyle bütün bina alevlere teslim oldu.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Beş katlı bina alevlere teslim oldu

Oturduğu binanın yandığını görünce 2'nci kattan aşağı atladı

İSTANBUL - Marangozda ısınmak amacıyla soba yakan vatandaşlar nedeniyle bütün bina alevlere teslim oldu. Bir kadının ise dumandan korktuğu için apartmanın 2'nci katından aşağı atladığı öğrenildi.

Olay 12: 00 sularında Şişli'nin Okçular Yolu Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşlar 5 katlı binanın en alt katında bulunan marangoz atölyesinde ısınmak için soba yakmak istedi. Sobadan yükselen alevler bütün binayı sardı. Bina içerisinde yoğun duman oluştu. Yangın, elektrik kablolarına sıçradı. Bina sakinlerinin dumanı fark ettiği anda bütün binayı boşalttıkları öğrenildi. Bu sırada paniğe kapılan Sena Doğru, binanın 2'nci katından aşağıya atlayarak hafif yaralandı. Doğru, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde ise yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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