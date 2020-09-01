ŞİŞLİ'DE 3 KİLOMETRELİK HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI KAMERADA
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ŞİŞLİ'DE 3 KİLOMETRELİK HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI KAMERADA

Şişli'de Yunus polisi, Mecidiyeköy'den koşarak kaçan hırsızı peşinden 3 kilometre koşarak Fulya'da yakaladı.

01.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:28

Şişli'de Yunus polisi, Mecidiyeköy'den koşarak kaçan hırsızı peşinden 3 kilometre koşarak Fulya'da yakaladı. Hırsız gözaltına alınırken çalınan telefon sahibine teslim edildi. Polisin hırsızın peşinden koşması ve yakalayıp getirmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 14.30 sıralarında yaşandı. Mecidiyeköy Meydanı'nda reklam panosu değiştiren işçilerin anahtarını üstünde unuttukları araca giren hırsız cep telefonunu çaldı. Bu sırada anahtarı unuttuğunu fark eden sürücü aracın yanına geldiğinde hırsızı görüp bağırarak peşinden koşmaya başladı. Sürücü, Abdul Muttalip Dik ve telefonu çalınan Emrullah Yılmaz'ın bir kişinin peşinden koştuğunu gören Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibi olayın hırsızlık olduğunu öğrenerek kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan hırsızın peşinden koşan Yunus polisi yaklaşık 3 kilometre peşinden koştuğu hırsızı Fulya'da yakaladı. Kelepçe takılarak gözaltına alınan şüphelinin üstünden çalınan cep telefonu çıktı. Destek ekiplerin gelmesiyle polis aracına alınan hırsız karakola götürüldü. Zanlı polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken cep telefonu da sahibine teslim edildi. Hırsızın koşarak kaçması, iki esnafın ve Yunus polisinin hırsızın peşinden koşması, polisin şüpheliyi yakalayıp getirmesi ve destek ekiplerin gelmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİZ YARIDA BIRAKTIK, POLİS 3-4 KİLOMETRE KOŞUP YAKALADI"

Telefonu çalınan Emrullah Yılmaz "Mecidiyeköy'de reklam panosunu değiştirirken arkadaşı araca gönderdim. Anahtarı arabada unutmuştuk, arkadaş araca gittiğinde hırsız arabaya girmiş, arkadaşım görmüş onu dur demiş ama durmayınca arkadaşla beraber peşinden koştum. Yaklaşık bir kilometre koştuk, Yunus ekipleri de koştuğumuzu gördü. Olaya onlar da müdahil oldu biz yarıda bıraktık ama onlar sağ olsunlar 3-4 kilometre koştular ve şahsı yakalamışlar. Onları şükranlarımı sunuyorum, çok iyi iş başardılar, sağ olsunlar" dedi.

"BEN 50-60 METRE KOŞUP KESİLDİM"

Aracında hırsızı gören Abdul Muttalip Dik "Biz reklam afişlerini değiştiriyorduk arabanın anahtarını almayı unutmuşuz, anahtarı almak için arabaya döndüm baktım kapıdan bir kişi çıkıyor. Hop, dur falan dedim, koşmaya başladı. Sonra Yunus ekiplerinden bir tanesi telin üstünden atladı peşinden koşmaya başladı. Ben 50-60 metre koştum kesildim, arkadaşlar yaklaşık 2-3 kilometre koşup köşede yakalamışlar. Sonra telefonu aldık" diye konuştu.

ŞİŞLİ'DE 3 KİLOMETRELİK HIRSIZ POLİS KOVALAMACASI KAMERADA

Kaynak: DHA

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