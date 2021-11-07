Son dakika haberleri! Şişli'de 3 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalan 17 kişi merdivenle kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Şişli'de 3 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalan 17 kişi merdivenle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Şişli'de 3 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalan 17 kişi merdivenle kurtarıldı 1 kişinin yaralandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Şişli'de 3 katlı binada çıkan yangında 17 kişi itfaiye tarafından merdivenle kurtarıldı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de 3 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalan 17 kişi merdivenle kurtarıldı

1 kişinin yaralandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İSTANBUL - Şişli'de 3 katlı binada çıkan yangında 17 kişi itfaiye tarafından merdivenle kurtarıldı. 1 kişinin yaralandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi Arel Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında bugün saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, olay nedeniyle 1 kişi yaralandı. Yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi ise ayakta tedavi edildi. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye, binada mahsur kalan 17 kişiyi merdiven yardımı ile kurtardı. Binada mahsur kalan vatandaşlardan biri "İtfaiye çok yakın olduğu için birçok itfaiyenin geldiğini gördük. En alt katta yangının çıktığını öğrendik. Sebebini bizde bilmiyoruz. Apartmanı komple tahliye ettiler. Biz evde 3 kişiyiz. Biz itfaiye ile birlikte indik" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri! Şişli'de 3 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalan 17 kişi merdivenle kurtarıldı

Son dakika haberleri! Şişli'de 3 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalan 17 kişi merdivenle kurtarıldı

Son dakika haberleri! Şişli'de 3 katlı binada yangın çıktı: Mahsur kalan 17 kişi merdivenle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı

İşten kovulan kapıcı, su vanalarını kapatıp binayı ateşe verdi! 200 kişi korku dolu anlar yaşadı

 Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: 'Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi'

Son dakika haberi | İşten kovulan kapıcı giderken yangın çıkarmış: "Yarın evi boşaltacağını söyledi, ben dışardayken 'evi yaktı' diye haber geldi"

 Eskişehir'de korkutan yangın: 66 dairelik apartmanın çatısı alevler içinde kaldı

Eskişehir'de korkutan yangın: 66 dairelik apartmanın çatısı alevler içinde kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title