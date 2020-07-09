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ŞİŞLİ'DE 3 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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ŞİŞLİ'DE 3 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Şişli'de kullanılmayan 3 binanın çatısı alev alev yandı.

ŞİŞLİ'DE 3 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
09.07.2020 05:32 | Son Güncelleme: 09.07.2020 05:42
Şişli'de kullanılmayan 3 binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.  

 Yangın, Cumhuriyet Mahallesi, Rumeli Caddesi Efe Sokak'ta 04.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, kullanılmayan bir binanın çatısının yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın kullanılmayan iki binanın daha çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yanan çatılarda maddi hasar meydana geldi. 

Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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