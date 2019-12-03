Şişli'de "3 Aralık engelliler günü"

03.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:43

Katılımın yoğun olduğu etkinliğin açılış konuşmasını Engelli Dernekleri Platform Başkanı Ziya Özdem ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin yaptı.

Engelliliği kader olarak görmeyip, hayatın her alanında özgürce bulunmak istediklerini belirten Engelli Dernekleri Platform Başkanı Ziya Özdem, "Bizlere yüklenen önyargılarla, bizlere yapılan istismarlarla, bizlere yapılan ayrımcılıklarla ve önümüze konulan engellerle bizleri ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürmek istiyorlar. İşte bizler bu önyargılarla, bu ayrımlarla, bu engellerle, bu istismarlarla devamlı mücadele ediyoruz ve mücadeleye etmeye de devam edeceğiz" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise konuşmasında şunları söyledi: "Bugün geldiğimiz noktada üzülerek belirtmeliyim ki siz değerli komşularımıza gerekli düzeyde bir yaşam alanı açamadık. Bunun genel sorumlusu yerel yönetimler olduğu gibi merkezi hükümettir. Sizin evdeki yaşamınızın yanı sıra sokaktaki yaşamınızı da planlayacak işler yapmak zorundayız. Başta derneklerimiz olmak üzere devletin diğer kademelerindeki bütün güçlerle birlikte yerel yönetimler olarak bizim görevimiz sizin hayatınızı kolaylaştırmak olmalı. Sizlerle bir arada duracağız, beraber bu sorunları konuşacağız, birlikte nasıl çözümler üretebiliriz onları konuşacağız."

Dezavantajlı gruplara yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve haklarının kazanılması konusunda birçok çalışma yapan Toplumsal Haklar ve Araştırma Derneği Başkanı Süleyman Akbulut "Engelliğe Genel Bakış" adlı bir sunum yaptı. Akbulut, sunumunda sakat ve engelli kelimesinin farkına; sakat kelimesinin bir hastalık ya da kaza sonucu vücudun bir organının fonksiyonunu kısmen ya da tamamen kaybetmesi, engelliliğin ise yeteneklerin dış dünyadan kaynaklanan sebeplerle kaybettirilmesi hali olduğuna değindi.

Etkinlikte, Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Kadın Kolu Başkanı Handan Solmaz "Hayata Dair", Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Deneği Başkanı Güler Dağıdır "Engelli Annesi Olmak" adlı birer konuşma yaptı.

Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Müzik Grubu, Şizofreni Gönülleri ve Dayanışma Derneği'nden Metin Aldemir "Saz ve Türküler" ve Engelsiz Akademi Spor Kulübü Derneği'nden Pınar Kesen judo gösterisi ile sahne aldı. Hayat Bayram Olsa şarkısı işaret dili ile seyircilere söylendi.

Kaynak: Bültenler