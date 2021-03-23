Şişli'de 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şişli'de 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

23.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:32
Şişli'de 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Şişli'de ailesiyle birlikte yaşayan 28 yaşındaki genç, sabah annesi tarafından odasında ölü bulundu.

Şişli'de ailesiyle birlikte yaşayan 28 yaşındaki genç, sabah annesi tarafından odasında ölü bulundu. Polis ekipleri tarafından gencin odasında yaklaşık 10 adet çakmak gazı tüpü bulundu. Gencin cenazesi çıkartıldığı esnada annesinin feryatları yürekleri dağladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir işsiz olan 28 yaşındaki Doğan Aydoğan, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra gencin odasına çekilmesi sonrası anne ve babası da uykuya daldı. Sabah uyanan anne Aydoğan, oğlunun odasından ses çıkmaması üzerine içeriye girdi. Gencin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören anne ve babası sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gencin ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda gencin odasında yaklaşık 10 adet çakmak gazı tüpü bulundu. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Annesinin feryadı yürekleri dağladı

Gencin ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacak. Öte yandan gencin ölüm haberini alan yakınları da evin önüne geldi. Cenaze çıkartıldığı esnada ise gencin annesinin feryatları yürekleri dağladı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Şişli'de 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Şişli'de 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Şişli'de 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Şişli'de 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Şişli'de 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Şişli'de 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Şişli'de 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Guy Ritchie Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Mesut Bakkal Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 16:37:40. #1.16#
title