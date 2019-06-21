Şişli'de 265 bin liralık silahlı gasp kamerada

ŞİŞLİ'de otomobildeki iki kuryenin önünü keserek 265 bin lira gasp eden motosikletli ve silahlı şüpheliler yakalandı. Gasp anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelilerin 2018 yılında bir banka şubesinde meydana gelen ve güvenlik görevlisinin yaralandığı soygun olayının da failleri olduğu iddia edildi. Şüphelilerden Ahmet T.(21)'in daha önceden Kağıthane 'de bir polis memurunun yaralandığı market soygununun ardından yakalandığı ve 4 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.





800 BİN LİRAYI GÖRMEYEREK KAÇMIŞLARDI

Şişli, Halide Edip Adıvar Caddesi, Sultan Sokakta12 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda Fırat Ç. ve Bilal D. isimli kuryelerin içinde bulunduğu otomobilin önü motosikletteki iki şüpheli tarafından kesilmişti. Başlarında motosiklet kaskları ve ellerindeki silahlarla araçta bulunan 265 bin lirayı alan şüpheliler olay yerinden kaçmışlardı. Olay sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu tabancalarından çıkan memi aracın arkasında bulunan ikinci para dolu çantaya isabet etmiş, 30 bin lirayı kullanılmaz hale getirmişti. Şüphelilerin içinde yaklaşık 800 bin lira bulunan bu çantayı fark etmeyerek kaçtıkları tespit edilmişti.





SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polisin olaydan sonra yaptığı incelemede soygun anının saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin ters yoldan gelerek parayla gelen kuryeleri beklediği kavşağa girerken önlerini kestikleri görülüyor. Motosikletin arkasında oturan silahlı şüphelinin aşağı inerek kuryeleri otomobilden uzaklaştırdığı daha sonra arka kapıyı açarak para dolu çantayı alarak arkadaşı ile birlikte kaçtığı kamaraya yansıyor.





KARASU DA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis olaydan sonra Sakarya'nın Karasu ilçesine kaçtıkları öğrenilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şüpheliler Ahmet T. ve Ataberk T.(19) gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. Olayla ilgili olduğu öğrenilen Oğuz Ö.(29)'da İstanbul, Beyoğlu'nda gözaltına alındı.





BANKA ŞUBESİ SOYGUNU MAĞDURLARI ONU TEŞHİS ETTİ

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Ahmet T.'nin 7 Eylül 2018 tarihinde Şişli'de bir banka şubesinde meydana gelen ve yaklaşık 50 bin lira paranın gasp edildiği soygun olayının mağdurları tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Aynı soygunda şüphelileri durdurmak isteyen güvenlik görevlisi Mustafa S. tabancayla vurularak yaralanmıştı.





4 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORMUŞ

Polis soruşturması sonucu şüpheli Ahmet T.'nin asker firarisi olduğu tespit edildi. Şüphelinin ruhsatsız silah, mala zarar vermek, motosiklet hırsızlığı, yaralama ve askeri ceza kanunan muhalefet suçlalarından daha önceden gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca Kağıthane'de meydana gelen bir polis memurunun yaralandığı soygunun ardından yakalandığı ve 4 yıl hapis cezası aldığı ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin bu suçtan da arandığı belirtildi.





ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gasp Büro Amirliğinde yapılan sorgularında "susma" haklarını kullanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: DHA