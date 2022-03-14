ŞİŞLİ'DE 2 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ'de 2 farklı iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

26 Şubat ve 3 Mayıs tarihleri arasında Şişli'de bulunan 2 ayrı iş yerinde hırsızlık oldu. Şikayet üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri A.Ö ve A.U. isimli kadın şüphelileri 8 Mart Salı günü Beyoğlu'nda gözaltına aldı. Şüphelilerin, daha önce de benzer suçlardan kayıtları olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö., tutuklandı. A.U., adli kontrolle serbest bırakıldı.