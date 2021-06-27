ŞİŞLİ'DE 2 BİN 378 PAKET SİGARAYI ARAÇTAN BÖYLE ÇALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞİŞLİ'DE 2 BİN 378 PAKET SİGARAYI ARAÇTAN BÖYLE ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de araç içinden 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara çaldığı belirlenen şüpheli F.A. yakalandı.

ŞİŞLİ'de araç içinden 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara çaldığı belirlenen şüpheli F.A. yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sigara dağıtım işi yapan E.Ü.'nün aracının içinden 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara 23 Haziran'da çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, olayı beyaz bir araç ile olay yerine gelen kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık olayının gerçekleştiği güzergahta marka ve modeli uyan farklı plaka numaralı bir şirket aracı tespit edilirken, olay günü aracı şüpheli F.A.'nın kullandığı, yapılan GPS incelemesi sonucunda hırsızlık konusunu gerçekleştiren araç olduğu ve iki ayrı sahte plaka kullanarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Şüpheli 24 Haziran'da 2 bin 378 paket sigara ile yakalandı. Otodan hırsızlık ve Açıktan hırsızlık suçlarından önceki gün adli makamlara sevk edilen şüpheli F.A adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ŞİŞLİ'DE 2 BİN 378 PAKET SİGARAYI ARAÇTAN BÖYLE ÇALDI
ŞİŞLİ'DE 2 BİN 378 PAKET SİGARAYI ARAÇTAN BÖYLE ÇALDI
ŞİŞLİ'DE 2 BİN 378 PAKET SİGARAYI ARAÇTAN BÖYLE ÇALDI
ŞİŞLİ'DE 2 BİN 378 PAKET SİGARAYI ARAÇTAN BÖYLE ÇALDI
ŞİŞLİ'DE 2 BİN 378 PAKET SİGARAYI ARAÇTAN BÖYLE ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Metin Oktay Emre Kocadağ Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞİŞLİ'DE 2 BİN 378 PAKET SİGARAYI ARAÇTAN BÖYLE ÇALDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 12:55:45. #1.15#

title