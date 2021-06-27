ŞİŞLİ'DE 2 BİN 378 PAKET SİGARAYI ARAÇTAN BÖYLE ÇALDI

ŞİŞLİ'de araç içinden 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara çaldığı belirlenen şüpheli F.A. yakalandı.

ŞİŞLİ'de araç içinden 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara çaldığı belirlenen şüpheli F.A. yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sigara dağıtım işi yapan E.Ü.'nün aracının içinden 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara 23 Haziran'da çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, olayı beyaz bir araç ile olay yerine gelen kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık olayının gerçekleştiği güzergahta marka ve modeli uyan farklı plaka numaralı bir şirket aracı tespit edilirken, olay günü aracı şüpheli F.A.'nın kullandığı, yapılan GPS incelemesi sonucunda hırsızlık konusunu gerçekleştiren araç olduğu ve iki ayrı sahte plaka kullanarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Şüpheli 24 Haziran'da 2 bin 378 paket sigara ile yakalandı. Otodan hırsızlık ve Açıktan hırsızlık suçlarından önceki gün adli makamlara sevk edilen şüpheli F.A adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı