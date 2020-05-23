ŞİŞLİ'DE 17 KATLI BİNANIN ÇATISINDAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ Şişli'de 17 katlı binanın çatısından beton zemine düşen 50 yaşlarındaki Cengiz Çaylak olay yerinde hayatını kaybetti.

Şişli'de 17 katlı binanın çatısından beton zemine düşen 50 yaşlarındaki Cengiz Çaylak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi İETT Bloklarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kardeşi ve babası ile yaşayan 50 yaşlarındaki Cengiz Çaylak,17 katlı binanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle asfalt zemine düştü. Gürültüyü duyan site sakinleri otoparkta bir kişinin yerde yattığını gördü. Yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çaylak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMA KALDIRILDI

Çaylak'ın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilirken yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri de sitede ve sitenin otoparkından incelemelerde bulundu. Gerekli incelemelerin ardından Cengiz Çaylak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA