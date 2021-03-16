Şişli'de 100 personelle asayiş uygulaması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şişli'de 100 personelle asayiş uygulaması yapıldı

16.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:22

Okmeydanı'nda polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında 281 araç ve 115 motosiklet denetlendi.

Okmeydanı'nda polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında 281 araç ve 115 motosiklet denetlendi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bugün Okmeydanı'nda yapılan asayiş uygulamasında toplam 780 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı.

100 personelle yapılan uygulamada ekipler, 281 araç ile 115 motosikleti inceledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği uygulama kapsamında 4 aranan şahıs ve 1 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 22 motosiklete ise toplam 32 bin 770 lira trafik cezası kesildi.

Şişli'de 100 personelle asayiş uygulaması yapıldı
Şişli'de 100 personelle asayiş uygulaması yapıldı
Şişli'de 100 personelle asayiş uygulaması yapıldı
Şişli'de 100 personelle asayiş uygulaması yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ayşe Keşir Akif Ersoy Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Birol Güven Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Caner Erkin Mesut Bakkal Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şişli'de 100 personelle asayiş uygulaması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:39:29. #1.14#
title