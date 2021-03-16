Şişli'de 100 personelle asayiş uygulaması yapıldı

Okmeydanı'nda polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında 281 araç ve 115 motosiklet denetlendi.

Okmeydanı'nda polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında 281 araç ve 115 motosiklet denetlendi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, bugün Okmeydanı'nda yapılan asayiş uygulamasında toplam 780 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı.

100 personelle yapılan uygulamada ekipler, 281 araç ile 115 motosikleti inceledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği uygulama kapsamında 4 aranan şahıs ve 1 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 22 motosiklete ise toplam 32 bin 770 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk