Şişli Belediyesinden haksız şekilde çıkarıldıklarını öne süren 4 işçi Ankara'ya yürüyecek - Haberler
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Şişli Belediyesinden haksız şekilde çıkarıldıklarını öne süren 4 işçi Ankara'ya yürüyecek

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Şişli Belediyesinden haksız şekilde çıkarıldıklarını öne süren 4 işçi Ankara'ya yürüyecek

Şişli Belediyesinden haksız şekilde çıkarıldıklarını öne süren 4 işçi, yarın Ankara'ya yürüyüş başlatacak.

Şişli Belediyesinden haksız şekilde çıkarıldıklarını öne süren 4 İşçi, yarın Ankara'ya yürüyüş başlatacak.

Şişli Belediye binası önünde 656 gündür bekleyişini sürdüren işçiler Turan Aktaş, Ramazan Çelik, Kakil Yazar ve Salih Bitner, basın açıklaması yaptı.

"CHP elini ekmeğimden, onurumdan çek" yazılı pankart açan işçiler adına konuşan Ramazan Çelik, 14 yıl 7 ay boyunca Şişli Belediyesi bünyesinde çalıştığını belirterek, "Bizler her gece 20 ton çöp attık çoluk çocuğumuz okusun diye. Maalesef Sayın Muammer Keskin göreve gelir gelmez tek taraflı, çeşitli bahanelerle işlerimize son verdi." dedi.

İşten ayrıldıktan sonra hakkında dava açıldığını, kendisinin de karşı dava açtığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Bize gelen sayın savcının yazısı 'Kamu davasını açtıracak herhangi bir suç unsuru bulunamadı' diye. Yani kötü niyetten çıkartmışlar. Ben onların üstüne giderken onlar da yasal olarak benim üstüme gitmeye başladılar. 7 sefer itiraz etmişler. 7 sefer takipsizlik geldi. En son sayın savcı beni çağırdı dedi ki; 'Siyasi ve ideoloji olarak senin işine son vermişler.' Defalarca Sayın Keskin ve Şişli Belediyesi yönetimine dile getirmiştik 'Yapmayın, etmeyin, eğlenmeyin. İnsanların ekmeğiyle, onuruyla oynamayın.' diye. Bizler haklıyız, haklı olduğumuz bir dava da kesinlikle geri adım atmayacağız ve taviz de vermeyeceğiz."

Yarın 4 arkadaş Ankara'ya yürüyüş başlatacaklarını kaydeden Çelik, "656 gündür burada direniyoruz. Muammer Keskin üstümüzdeki brandaları aldı. İş sicilimizi bozdu. Bizleri, çoluk çocuğumuzu açlığa ve sefalete mahkum etti. Ama ant olsun ki bizler inandığımız bir davada kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Yarın saat 13.00'te burada Ankara CHP Genel Merkezi'ne yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu direnişi zaferle taçlandırana kadar kesinlikle geri adım atmayacağız ve taviz de vermeyeceğiz." diye konuştu.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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