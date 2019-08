Şişli Belediyesi ve Form Assist'ten sağlıklı yaşam günleri

22.08.2019 16:22

Maçka Sanat Parkı'nda düzenlenen ücretsiz etkinliklerde katılımcılar Form Assist uzman diyetisyen ve spor antrenörleri ile hem spor yapma hem de egzersiz ve beslenme konusunda bilgi alarak akıllarındaki sorulara yanıt bulma fırsatı yakalıyor. Etkinlikler 24, 27 ve 31 Ağustos tarihlerinde Şişli Belediyesi desteği ile devam edecek.

İnsanların her zaman ve her yerde diyetisyen ve antrenör desteği almasını, kendilerine özel hazırlanan beslenme ve spor programlarını takip edebilmesini sağlayan mobil sağlıklı yaşam asistanı Form Assist İstanbulluları açık havada sağlıklı yaşam günlerine davet ediyor. Şişli Belediyesi ile düzenlenen etkinliklerde katılımcılar uzman spor antrenörü eşliğinde parkta spor yapabiliyor. Uzman diyetisyenin de katılımı ile her hafta katılımcılar farklı konularda bilgi alıyor ve sorularını uzmanla paylaşıyor.

Ağustos ayında başlayan etkinlikler 24, 27 ve 31 Ağustos tarihlerinde Maçka Sanat Parkı'nda devam edecek. Hafta içi 19.00, hafta sonu 16.00'da yapılacak etkinlikler herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Her hafta farklı konuların ele alındığı Sağlıklı Yaşam Günleri'nde katılımcılara Akdeniz Diyeti, Sağlık Beslenme ve Günlük Hayat, Şok Diyetler, Detox ve Egzersiz Alışkanlığı Kazandırma konularında bilgiler verildi. Bu hafta düzenlenecek etkinliklerde ise uzmanlar Ketojenik Diyet ve Aralıklı Oruç ile Duruş Bozuklukları hakkında bilgi verecekler ve katılımcıların sorularını yanıtlayacaklar.

