Şişli Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Şişli Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı

AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
Şişli Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı

Şişli Belediyesi önünde, haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia ederek basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şişli Belediyesi önünde, haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia ederek basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şişli Belediyesinden haksız şekilde işlerinden çıkarıldıkları ve davayı kazanmalarına rağmen haklarının geri verilmediğini iddia eden bir grup, belediye önünde bir araya geldi.

Zaman zaman sloganlar atan gruptakiler, burada basın açıklaması yapmak istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, gruptakilere izinsiz gösteri yaptıklarını söyleyerek dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şişli Belediyesinden açıklama

Konuya ilişkin Şişli Belediyesinden yapılan açıklamada, bir süredir 4 işçi tarafından "haksız yere işten atıldıkları" gerekçesiyle belediye önünde eylem yapıldığı belirtilerek, işçilerden 2'sinin emekliliğe sevk edildiği, birinin "taciz" iddiası, diğerinin ise çalışma kurallarına aykırı davranışı nedeniyle iş akdinin feshedildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu işçilerin alacaklarının ödendiği de savunuldu.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şişli Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
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