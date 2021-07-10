Şişli Belediyesi LGS Tercih Günleri düzenliyor

Şişli Belediyesi, LGS'de tercih yapacak adaylar için LGS Tercih Günleri düzenliyor.

Şişli Belediyesi, LGS'de tercih yapacak adaylar için LGS Tercih Günleri düzenliyor.

Belediyen yapılan yazılı açıklamaya göre Şişli Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) başarılı olan adaylar için 'LGS Tercih Günleri' organize ediyor.

Şişli Belediyesi Ana Hizmet Binası girişi, Maçka Demokrasi Parkı ve Şişli Camii Meydanı'nda kurulan stantlarda rehber öğretmenler 11.00-17.00 saatleri arasında adaylara tercihlerinde yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, tercih günlerinde adayların geleceklerini doğru planlamalarına yardımcı olmak adına imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Gençler ülkemizin aydınlık geleceği. Yaşamlarının dönüm noktası olan tercih döneminde onları yalnız bırakmayacağız. Çocukları sınavı kazanan tüm komşularımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

LGS Tercih Günleri 12 Temmuza kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer