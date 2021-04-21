Şişli Belediyesi, komşularına verdiği desteğe Ramazan ayında devam ediyor

Hak temelli ve toplumcu belediyecilik anlayışı ile hareket eden Şişli Belediyesi, Ramazan ayını ihtiyaç sahibi komşularına verdiği desteklerle karşıladı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı boyunca yürütülecek çalışmalar, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak planlandı. Bu kapsamda hastalığın yayılma riskini ve teması artıracak kalabalık alanlar yerine ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşılması hedefleniyor.

Gıda Destek Paketleri

Ramazan ayı boyunca 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara 'Gıda Destek Paketi', diğer ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir gıda destek paketine tekabül eden market alışveriş kartı verilecek.

Sıcak yemek dağıtımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla sağlanan günlük 500 kişilik sıcak yemek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Mecidiyeköy Meydanı'nda iftar saatinde mobil büfe hizmete girdi.

Kaynak: Bültenler