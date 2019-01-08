Şişli Belediyesi Davayı Kazandı, Bilgi Üniversitesi Yargıtay'a Başvurdu

Şişli Belediyesi, 2012 yılında dönemin Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül tarafından Bilgi Üniversitesi'ne 2 TL'ye satılan İstanbul Mecidiyeköy'deki 7 bin metrekarelik taşınmazı geri almak için açtığı davayı kazandı. Üniversitenin kararı taşıdığı İstinaf Mahkemesi de 'Satış geçersiz, yasaya aykırı' diyerek, 7 dönümlük taşınmazın Şişli Belediyesi adına tescilinin uygun olduğunu bildirdi. Bilgi Üniversitesi, 'belediyenin kötü niyetli olduğunu' öne sürerek, Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını onaması halinde, üniversitenin bugünkü değeri 100 milyon TL'nin üzerinde Mecidiyeköy Kampüsü yeniden Şişli Belediyesi'nin olacak.

Şişli Belediyesi, Gülay Atığ'ın başkan olduğu dönemde Mecidiyeköy'de bulunan ve bugünkü değeri 100 milyon TL olan 7 bin metrekarelik 2 arsasını, 1995 ve 1996 yıllarında encümen kararıyla Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurduğu Bilgi Üniversitesi'ne tahsis etti. Bir yıl sonra ise Şişli Belediye Meclisi, tahsis işlemini intifa hakkına çevirerek, arsaları 49 yıllığına Bilgi Üniversitesi'ne verdi.

BEDEL TESPİTİ YAPILMADAN 2 TL'YE SATILDI

2012 yılında da dönemin Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 7 dönümlük araziyi, taşınmazların bedel tespitini dahi yapmadan, 2 TL'ye Bilgi Üniversitesi'ne sattı. Başkan Sarıgül'ün, Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ile imzaladığı protokol doğrultusunda tapuya yazılarak ve kamu adına kayıtlı şerhi bulunan arsalar, Bilgi Üniversitesi'ne geçti.

HAYRİ İNÖNÜ HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Hayri İnönü, Şişli Belediyesi Başkanlığı'na seçilmesinin ardından bedelsiz olarak dağıtılan belediye taşınmazlarını geri almak için kolları sıvadı. İnönü, ilk olarak İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, Bilgi Üniversitesi'ne 2 TL'ye satılan 7 bin metrekarelik taşınmazı almak için tapu iptal ve tescil davası açtı.

'YOLSUZ TESCİL İPTAL EDİLSİN"

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde dönemin Şişli Belediye Başkanı ve Bilgi Üniversitesi arasında yapılan protokolün yasaya aykırı olduğu belirtilerek, "Belediye başkanının tasarrufuyla belediye taşınmazının satımı mümkün değildir. Yolsuz tescilin iptali ve taşınmazların belediye adına tescilini istiyoruz" denildi.

'TAŞINMAZLARIN DEVRİNDE TARAFLARIN MENFAATİ GÖZETİLDİ '

Bilgi Üniversitesi ise mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde 2 TL'lik satışı savunarak, Şişli Belediyesi'nin dava açma ehliyetinin olmadığını öne sürdü. Davanın zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmesi istenilen cevap dilekçesinde, taşınmazların üzerinde üniversite binalarının bulunduğu, satışın gerçekleşmesi için iddia edildiği gibi encümen kararına gerek olmadığı, Şişli Belediye Meclisi'nin satış işlemleri için Şişli Belediye Başkanı'nı görevlendirdiği, taşınmazların devrinin tarafların menfaatleri doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

'BELEDİYE BAŞKANINA SATIŞ İÇİN YETKİ VERİLMEMİŞ"

Mahkeme yapılan incelemeyle, Şişli Belediye Meclisi'nin, 9 Haziran 2011 tarihli kararında, Bilgi Üniversitesi'ne verilen 2 taşınmazın geleceği ile ilgili kanaat bildirdiğini, Belediye Başkanı'na bir yetki vermediğini belirledi. Mahkeme, Şişli Belediyesi'nin davasını kabul ederek, 2 taşınmazın Bilgi Üniversitesi adına olan kayıtlarının ayrı ayrı iptali ile Şişli Belediyesi adına tapuya tesciline karar verdi. Mahkeme, "Mülkiyet hakkını geçirenin, yani belediye başkanının usulüne göre alınmış bir kararla yetkilendirilmediği anlaşıldığından, herhangi bir kıymet takdiri yapılmadığından, belediye encümeninin bu devir işleminin uygunluğuna ilişkin bir karar almadığı anlaşıldığından, belediye başkanının satış ve devir yetkisi bulunmamaktadır" dedi.

İSTİNAF KARARI ONADI SIRA YARGITAY'DA

Bilgi Üniversitesi kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi de 12 Eylül 2018'de yerel mahkemenin kararını onayarak, taşınmazların belediye adına tescil edilmesine karar verdi. Bölge İdare Mahkemesi'nden de olumsuz kararla dönen Bilgi Üniversitesi bu kez kararı, Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'ın da yerel mahkemenin kararını onaması halinde Şişli Belediyesi, 2 taşınmazını geri almış olacak.

DEVREDİLEN TAŞINMAZLAR

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, belediyenin devredilen ve bedelsiz verilen taşınmazlarını açtığı davaları tek tek kazanmıştı.

İşte devredilen ve değeri yarım milyon doları aşan taşınmazların listesi;

ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU'NA BEDELSİZ DEVİR: Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda bulunan bir taşınmaz, 2012 yılında tapuda bedelsiz olarak İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na devredildi. İmar planında belediye sosyal ve kültürel tesis alanı olarak yer alan taşınmaz üzerinde 6 katlı ve 2 bin 450 metrekare kapalı alanı bulunan bir bina bulunuyor.

30 YILLIK İNTİFA HAKKI VERİLEN YERLER: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na ve Bilgi Üniversitesi'ne 1 TL karşılığı 30 yıl süreli intifa hakkı verilen 82 bin 576 metrekarelik belediye taşınmazları şunlar;

*Ayazağa'da 24 bin 328 metrekarelik taşınmaz(Sarıyer Belediyesi'ne devredildi)

*Ayazağa'da 5 bin 848 metrekarelik 2 parsel. Kreş olarak planlanan taşınmazlar üzerinde Şişli Belediyesi tarafından yapılan 11 katlı, 30 bin 777 metrekare kapalı alanlı bina bulunuyor.

*Ayazağa'da 19 bin 594 metrekarelik, 12 bin 944 metrekarelik ve 3858 metrekarelik taşınmaz(Sarıyer Belediyesi'ne devredildi)

*Şişli Esentepe'de 6 bin 258 metrekarelik taşınmaz.

*Esentepe Büyükdere Caddesi üzerinde ticaret merkezi ve belediye binası olarak planlanan Şişli Belediyesi'ne ait 18 katlı, 25 bin 355 metrekare kapalı alanlı bina. Şişli Belediyesi ana hizmet binası olarak kullanılırken şimdi Şişli Meslek Yüksekokulu olarak kullanılıyor.

*Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde 118 metrekarelik gayrimenkul.

*Şişli Meşrutiyet Mahallesi'nde bin 673 metrekarelik taşınmaz

Kaynak: DHA