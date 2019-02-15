Şişli Belediye Binasında Yangın - İstanbul

Şişli Belediyesi binasının bodrum katındaki elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik panosu arızalandı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Söndürülme çalışmaları sırasında önlem amacıyla binadaki çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bu arada Belediye Başkan Yardımcısı Halil Özer de basın mensuplarına açıklama yaparak, trafo merkezindeki arıza sonucu yangının çıktığını, önlem amacıyla binada bulunan çalışan ve vatandaşların tahliye edildiğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından çalışanların yeniden görevlerine döneceklerini bildirdi.

Kaynak: AA