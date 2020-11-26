Son dakika 3. sayfa: Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alındı
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Son dakika 3. sayfa: Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alındı

26.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:20

Son dakika haber: Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alındı İstanbul'da PKK şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları belli oldu İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 ilçede düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da PKK şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları belli oldu

İSTANBUL - İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 ilçede düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 19 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şüphelilerin hendek ve barikat eylemlerine katılıp yardım ve yataklık yaptıkları kaydedildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerin önüne geçilmesine yönelik olarak 25 örgüt üyesinin yakalanması için gece saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında operasyona ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Örgütün, yurt genelindeki yapılanmaları bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirdiği sözde KCK/TM içinde yer alan HDK (Halkların Demokratik Kongresi), MATUHAY-DER (Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği) ve Cezaevi Dış Koordinasyon yapılanmasında sözde kadro düzeyinde faaliyet gösteren 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan örgüt üyeleri arasından bazılarının, 2015 yılı Aralık ayında kırsaldan Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ve Şırnak'ın Cizre ilçeleri başta olmak üzere doğu illerine sızan bölücü terör örgütü üyeleriyle ortak hareket ederek 'hendek' ve 'barikat' eylemlerine katıldıkları da ile sürüldü. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 7.65 çapında 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 102 fişek ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve örgüte ait bez parçaları ele geçirildi.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Gözaltında

Gece saatlerinde yapılan operasyon kapsamında İstanbul'da Şişli Belediye'sinde aktif görevdeki bir belediye başkan yardımcısının da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'nın, Cihan Yavuz olduğu öğrenildi.

Operasyonda adreslerinde bulunamayan firari 6 örgüt üyesinin yakalanması için baskınların sürdüğü kaydedildi.

Son dakika 3. sayfa: Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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