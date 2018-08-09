Şişli Belediye Başkanı İnönü'nün Korumasına Gözaltı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali B, adliyeye gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, koruma B'nin, Twitter hesabından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gerekli araştırmanın yapılması talimatı verildi. Talimat yazısında, şüphelinin tespiti halinde gözaltına alınması istendi.

Şüpheli Mehmet Ali B, hakkındaki gözaltı kararını haber alması üzerine emniyete giderek teslim oldu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, konuyla ilgili Twitter hesabından "Belediye personelimizin cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur." mesajını paylaşmıştı.