Sisler altında kalan İstanbul havadan görüntülendi

Sisler altında kalan İstanbul havadan görüntülendi

İstanbul'da etkisini gösteren sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü.

30.10.2019 09:10
Sisler altında kalan İstanbul havadan görüntülendi

İstanbul'da etkisini gösteren sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. Sisin oluşturduğu hayranlık uyandırıcı manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü. Sis tabakasının çökmesiyle İstanbul'da hayranlık uyandıran bir manzara ortaya çıktı. Şehirde oluşan kartpostallık manzara drone ile havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

VİDEO: Sisler altında kalan İstanbul havadan görüntülendi
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