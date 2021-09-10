Sisle kaplanan Yaralıgöz Dağı havadan görüntülendi
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Sisle kaplanan Yaralıgöz Dağı havadan görüntülendi

Sisle kaplanan Yaralıgöz Dağı havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'da 2 bin 57 rakımlı Yaralıgöz Dağı, sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Kastamonu'da 2 bin 57 rakımlı Yaralıgöz Dağı, sisle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Esentepe mevkisinde yer alan Yaralıgöz Dağı'nın altında çizgi şeklinde etkili olan sis, ormanlarla kaplı çevrenin güzelliğine güzellik kattı.

Sisin vadiye çökmesi sonucu Yaralıgöz Dağı ile yüksek kesimler sisin üzerinde kaldı.

Görüş mesafesinin düştüğü bölgede bazı vatandaşlar da sisli manzarayı izledi.

AA muhabiri, sisin oluşturduğu görsel şöleni drone ile görüntüledi.

Sisle kaplanan Yaralıgöz Dağı havadan görüntülendi
Sisle kaplanan Yaralıgöz Dağı havadan görüntülendi
Sisle kaplanan Yaralıgöz Dağı havadan görüntülendi
Sisle kaplanan Yaralıgöz Dağı havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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