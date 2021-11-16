Sisle kaplanan Düzce Ovası drone ile görüntülendi

DÜZCE (AA) - Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'nda sis etkili oldu.

Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Yoğun sis özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahalleleri ile Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun Kapıcı ve Hacıkadirler ile Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde etkili oluyor.

Sürücüler, yoğun sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerliyor.

Kentin üzerini kaplayan sis bulutu, drone ile görüntülendi.