Sisle kaplanan Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
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Sisle kaplanan Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM - Haberler | Güncel

Sisle kaplanan Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Sisle kaplanan Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

BOLU - Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Sisle kaplanan Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
Sisle kaplanan Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
Sisle kaplanan Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü
Sisle kaplanan Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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