Şişko Nuri yoğun bakımda

SAMSUN - Bir takım sağlık sorunları ile hastaneye kaldırılan Şişko Nuri lakabıyla bilinen Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin anjiyo oldu. Sezgin'in anjiyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Sezercik filmlerindeki Şişko Nuri'ye hayat veren Sıtkı Sezgin, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Huzurevi'nde kalan Sıtkı Sezgin, Ondokuz Mayıs Üniversihastanesinde anjiyo oldu. Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları da bulunan Sezgin, yoğun bakımda tedavi altında bulunuyor. Sezgin, hastaneye yattığı süre içerisinde daha önce Yeşilçam'daki arkadaşlarının kendini arayıp sormadığından yakınmıştı.

Sezgin'i zor günlerinde yalnız bırakmayan Renkli Rüyalar isimli çocuk tiyatrosunda birlikte sahne aldığı tiyatro oyuncusu Fuat Dilek, Sezgin'in anjiyo olmadan sevenlerine selamlarını ilettiğini söyledi.