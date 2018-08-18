Şişko Nuri'ye Huzurevi Yetkilileri Sahip Çıktı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin'in cenazesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi görevlileri tarafından alındı.

Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Sıtkı Sezgin, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda olan Sezgin, yaşam mücadelesini kaybetti. Sürekli eski meslektaşları tarafından aranıp sormadığından yakınan Sezgin'in cenazesine yaklaşık 10 yıldır kaldığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi yetkilileri tarafından OMÜ Tıp Fakültesi'nden alındı. Sezgin'in cenazesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Kıranköy Gasilhanesine götürüldü. Şişko Nuri lakaplı Sıtkı Sezgin, yarın öğlen Samsun Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedilecek.

Sıtkı Sezgin veya Şişko Nuri lakaplı sanatçı 1949'da Samsun'da doğdu.

Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin; On Küçük Şeytan, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Sihirli Cüceler, Bağrımdaki Ateş, Hesap Günü ve Adile Teyze isimli filmlerde rol aldı. 17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybetti. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun'a dönen oyuncu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyordu. - SAMSUN