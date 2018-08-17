Şişko Nuri yaşam mücadelesi veriyor

Hastaneden yapılan açıklamada Şişko Nuri'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören "Şişko Nuri" lakabıyla bilinen Sıtkı Sezgin'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin anjiyo olmuştu. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda olan Sezgin'in sağlık durumu hakkında OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramis Çolak açıklama yaptı.

"Çoklu organ yetmezliği tespit edildi"

Sezgin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ramis Çolak, "Sıtkı Sezgin, 14 Ağustos 2018 tarihinde genel durum bozukluğu, oral alım azlığı, bilinç bulanıklığı, tablosuyla hastanemiz acil servisine getirilmiştir. Burada yapılan değerlendirilmesinde çoklu organ yetmezliği tespit edilmiş, iç hastalıkları yoğun bakım ünitesine kabul edilmiştir. Hastaya gerekli tedaviler yapılmakta, hastanın yaşamsal tehlikesi bulunmaktadır" dedi.

Sevenleri, yaklaşık 10 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Huzurevinde kalan Sıtkı Sezgin'den gelecek iyi haberleri bekliyor.