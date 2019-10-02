Sisin örttüğü Selimiye'nin görüntüsü büyüledi

02.10.2019 10:04

Edirne'de etkili olan sis nedeniyle başta Selimiye Camisi olmak üzere pek çok tarihi yapıda seyre doyulmaz görüntüler oluştu.

Sabah saatlerinde başlayan sis yüksek kesimlerde etkili oldu.

Sis adeta yorgan gibi gökyüzünü kapladı. Dünyanın sayılı açık hava müzelerinden Edirne'deki tarihi eserlerin kubbe ve minareleri siste kayboldu.

Mimar Sinan'ın ustalığını konuşturduğu "kalem gibi" nitelenen 85 metre minarelerin yüksek kesimlerinden sadece külahları göründü.

Altın üçgen olarak adlandırılan bölgedeki Eski ve Üç Şerefeli camilerin de kubbe ve minarelerini çevreleyen sis izleyenlere doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Ulaşımda bir aksaklığa neden olmayan sis güneşin etkili olmasıyla dağıldı.

Kaynak: AA