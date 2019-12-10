Sisin altında kalan Kayseri'den kartpostallık fotoğraflar

10.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:25

Sisin altına kalan Kayseri kent merkezinin Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen fotoğrafları kartpostalları aratmadı.

Kayseri'de kent merkezinde etkili olan sis, yüksek kesimlerden doyumsuz manzaralar oluşturdu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olarak 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen fotoğraflar güzel görüntüler oluşturdu. Sisten dolayı Talas ilçesine bulunan Ali Dağı'nın sadece yüksek kesimleri göründü.

Kent merkezi de sisin arasında kayboldu.

(Ali Göç/İHA)

Kaynak: İHA