Sisi, Yüzde 92'yle Yeniden Cumhurbaşkanı

Sisi, Yüzde 92'yle Yeniden Cumhurbaşkanı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, ön sonuçlara göre yüzde 92’lik oy farkıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazandı.

Sisi, Yüzde 92'yle Yeniden Cumhurbaşkanı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, ön sonuçlara göre yüzde 92'lik oy farkıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazandı.

Sisi, ön sonuçlara göre yüzde 92 oy alırken, Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa yüzde 2 oy aldı. Mısır'da 3 gün süren seçimlerde, Sisi'ye 23 milyon kişinin ve rakibi Musa'ya 721 bin kişinin oy verdiği belirtiliyor.

Öte yandan, resmi sonuçların 2 Nisan'da açıklanması bekleniyor. - KAHİRE

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