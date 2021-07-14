Sisi ve Hariri Lübnan'daki siyasi süreci görüştü
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Sisi ve Hariri Lübnan'daki siyasi süreci görüştü

Sisi ve Hariri Lübnan'daki siyasi süreci görüştü
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Saad el-Hariri'yi kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Kahire'ye gelen Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Saad el-Hariri'yi kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikilinin görüşmede, Lübnan'daki siyasi süreç, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdiği aktarıldı.

Lübnan'ın "kardeş ülke" olarak nitelendirildiği açıklamada, Sisi'nin, Mısır'ın Lübnan'da istikrarın yeniden sağlanması ve mevcut zorluklara rağmen yeni hükümetin kurulması için Hariri'ye tam destek vermeye devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada Sisi'nin, Lübnan'da sorunların çözülmesine yönelik atılacak adımlarda dayanışma içinde olmanın önemine değindiği belirtildi.

Hariri'nin de Mısır'ın Lübnan halkının içinde bulunduğu zorluklara karşın başta siyasi ve ekonomik olmak üzere çeşitli düzeylerde Lübnan'a verdiği destekten ötürü memnuniyetini dile getirdiği kaydedildi.

Görüşmede Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil de hazır bulundu.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, ülkedeki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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