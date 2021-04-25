Sisi ve Bin Zayid, bölgeye ilişkin konularda iş birliği içinde olmayı sürdürüyor
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Sisi ve Bin Zayid, bölgeye ilişkin konularda iş birliği içinde olmayı sürdürüyor

Sisi ve Bin Zayid, bölgeye ilişkin konularda iş birliği içinde olmayı sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Etiyopya'daki Hedasi Barajı krizine atıfta bulunarak bölgede siyasi çözüm arayışlarına devam etme konusunda fikir birliğine vardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Etiyopya'daki Hedasi Barajı krizine atıfta bulunarak bölgede siyasi çözüm arayışlarına devam etme konusunda fikir birliğine vardı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Veliaht Prens Al Nahyan'ı Kahire'de kabul etti.

Görüşme sırasında iki ülke arasında mevcut işbirliği ve koordinasyon düzeyinden memnuniyet dile getirilerek, bunun desteklenmesi ve güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Bölge gündemindeki konuların yanı sıra, ayrıntıya girilmeksizin Hedasi Barajı'nın da ele alınan konular arasında yer aldığı kaydedildi.

Görüşme sırasında Sisi'nin Körfez güvenliğine yönelik Mısır'ın değişmez tavrına bağlı kaldığını, bölge istikrarını sarsmaya yönelik herhangi bir davranışın kabul edilmeyeceğini dile getirdiği belirtildi.

Öte yandan BAE haber ajansı (Wam) ise konuya ilişkin haberinde Bin Zayid'in ülkesinin bölgedeki krizler ve konulara dair Mısır ile istişare ve koordine halinde olmaya ve iş birliği içinde kalmaya önem verdiğini söylediği aktarıldı.

Wam, BAE Veliaht Prensi Bin Zayid'in görüşmenin ardından Kahire'den ayrıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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