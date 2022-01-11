Sisi ve Abbas, Şarm eş Şeyh'te "Filistin meselesini" görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Şarm eş Şeyh kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, 4. Dünya Gençlik Forumu'na katılmak üzere Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde bulunan Abbas ile bir araya geldi.

İsrail-Filistin barış müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak siyasi bir çözüm yolunda Filistin'in uluslararası ve bölgesel diplomatik hareketlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Sisi, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması konusunda ve Filistin davasında Mısır'ın tutumunun değişmeyeceğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da adil ve kapsamlı bir çözümün bulunmasına yönelik Mısır'ın Filistin davası ve halkına vermiş olduğu destekten övgüyle söz etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca, barış müzakerelerinin yeniden başlaması kapsamında Ürdün, Filistin ve Mısır üçlüsü arasında mevcut koordinasyonun artırılması yönünde görüş birliği bulunduğu aktarılırken, Sisi-Abbas görüşmesinde Gazze'nin imarı ile bazı uluslararası ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a eşlik eden heyet ile Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu belirtildi.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

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