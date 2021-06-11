Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ikili ilişkileri görüştü
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Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ikili ilişkileri görüştü

Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ikili ilişkileri görüştü
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Sisi, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, Selman ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ortak ilişkilerin geliştirilmesinin yollarının ele alındığını ifade etti.

Selman'ı "kardeşi" olarak nitelendiren Sisi, görüşmede, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Sisi ayrıca, Mısır ve Suudi Arabistan'ı resmi ve gayri resmi düzeyde birbirine bağlayan seçkin ilişkilerden dolayı "gururlu olduğunu" aktardı.

Selman, 5 Mart 2018'de göreve gelmesinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Mısır'a gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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