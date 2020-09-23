Sisi: "Mısır halkının Hedasi Barajı projesiyle ilgili endişesinde ciddi artış var"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sisi: "Mısır halkının Hedasi Barajı projesiyle ilgili endişesinde ciddi artış var"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, halkının Hedasi (en-Nahda) Barajı projesiyle ilgili endişesinin arttığını söyledi.

Sisi:
23.09.2020 02:29 | Son Güncelleme: 23.09.2020 02:32

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, halkının Hedasi (en-Nahda) Barajı projesiyle ilgili endişesinin arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle on-line yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.

Sisi konuşmasında, "Mısır halkının dost bir ülke (Etiyopya) tarafından inşa edilen Hedasi Barajı projesiyle ilgili endişesinde ciddi artış var." diye konuştu.

"Sudan ve Etiyopya'daki kardeşlerimizle neredeyse 10 yılımızı titiz müzakerelerle geçirdik." diyen Sisi şöyle devam etti:

"Bu yıl boyunca, arka arkaya müzakereler yaptık ancak maalesef bu çabalar istenilen sonuçları vermedi. Nil bir tarafın tekelinde değildir ve Nil suları kardeşlerimizin haklarını da azaltmadan hayatta kalmak için bir zorunluluktur."

Libya'daki duruma da değinen Sisi, "Barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak için Libya'daki bütün tarafları siyasi sürece dönmeye" çağırdı.

Sisi, "Buradan ilan ettik ve tekrarladık, Mısır, savaşın devam etmesi, Sirte ve Cufra hattı ile temsil edilen kırmızı çizginin aşılmasına milli güvenliği ve halkının selametini korumak için karşı duracaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Volkan Bozkır Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Binnur Kaya Şeyma Subaşı Demet Akalın Nebahat Çehre
Spor Sörloth Mbaye Diagne Eddie Newton Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Hakim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sisi: "Mısır halkının Hedasi Barajı projesiyle ilgili endişesinde ciddi artış var" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 02:32:54. #1.14#
title