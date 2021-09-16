Sisi, Libya'da seçimler için uygun ortamın sağlanması konusunda yardıma hazır olduklarını söyledi - Haberler
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Sisi, Libya'da seçimler için uygun ortamın sağlanması konusunda yardıma hazır olduklarını söyledi

AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Sisi, Libya'da seçimler için uygun ortamın sağlanması konusunda yardıma hazır olduklarını söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'da seçimlerin yapılması için uygun ortamın sağlanması konusunda yardım için tüm imkanları sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya'da seçimlerin yapılması için uygun ortamın sağlanması konusunda yardım için tüm imkanları sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, halihazırda başkent Kahire'ye resmi bir ziyarette bulunan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Görüşmede "ülkesinin, Libya'da seçimlerin yapılması için istenen ortamın hazırlanması konusunda Libyalı kardeşlerine yardım için gerekli tüm imkanları sunmaya hazır olduğunu" ifade eden Sisi, Mısır'ın Libya'nın egemenliğine saygı ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki tutumuna vurgu yaptı.

Dibeybe de Mısır'ın Libya'da barış ve istikrarı güçlendirmek için oynadığı rolden, Libya ulusal kurumlarını destekleme ve yeniden imar ile kalkınma alanında tecrübelerini aktarma konusundaki çabasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Libya Başbakanı ayrıca ülkesinin iki kardeş halkın yararına olacak şekilde Mısır ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.

Görüşmede, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ile İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de hazır bulundu.

Libya Başbakanı Dibeybe, 11. Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesi toplantısına katılmak üzere dün Kahire'ye gelmişti.

Mısır Başbakanı Medbuli, 20 Nisan'da Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret ederek Başbakan Dibeybe ile görüşmüştü. Görüşmede 2009 yılından beri durdurulmuş olan Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesinin çalışmalarına yeniden başlaması üzerinde anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Söz konusu ziyaret sırasında iki ülke arasında 12 iş birliği anlaşması imzalanırken, Mısır yönetimi de pek çok defa farklı platformlarda Libya hükümetine desteğini açıklamıştı.

Libya Başbakanı Dibeybe'nin 17 Haziran'da Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile gerçekleştirdiği görüşmede de Dibeybe'nin Mısır'ı ziyaret ederek anlaşma sağlanan tüm alanlarda Mısır-Libya Ortak Yüksek Komitesinin faaliyete geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Libya'da başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri
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