Sisi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi'yle "Libya'daki gelişmeleri" görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki siyasi süreç değerlendirildi.

Görüşmede Sisi, Libya'nın üstün çıkarlarına ve halkın özgür iradesini harekete geçirecek, topraklarının birliğini ve egemenliğini koruyacak her girişime destek vereceklerini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya halkını ise "kardeş halk" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi de Libya'da güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması konusunda Mısır'ın göstermiş olduğu çabalardan övgüyle söz etti.

Menfi ayrıca, ülkedeki siyasi ve geçiş süreci hakkında Mısır'la mevcut koordinasyonun artırılması noktasında mutabık kaldıklarını ifade etti.

Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile Libya'nın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Abdulmuttalib İdris de hazır bulundu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, son olarak 23 Kasım'da resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret etmişti.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet