Sisi ile Putin, Libya'da yaşanan gelişmeleri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Libya'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Putin'i telefonla aradı.

Libya'da yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede Mısır ile Rusya'nın, Libya'daki krizin çözümü ve terör örgütleri ile silahlı milislerle mücadele için karşılıklı çalışma ve koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, görüşmede Libyalı taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Mısır-Rusya ilişkilerine de değinen Sisi, ülkesinin, her alanda Rusya ile ilişkilerini geliştirmeyi istediğini kaydetti.

Putin ise Mısır'la gelecek dönemde ikili ilişkileri geliştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ülke, seçime gitmeye hazırlanırken Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 22 Aralık'ta başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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