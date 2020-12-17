Sisi'den Kovid-19'a yakalanan Macron'a "geçmiş olsun" mesajı
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Sisi'den Kovid-19'a yakalanan Macron'a "geçmiş olsun" mesajı

17.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:12
Sisi'den Kovid-19'a yakalanan Macron'a

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için şifa dileklerinde bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için şifa dileklerinde bulundu.

Sisi, resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, "Salgın krizi süresince ülkesine güçlü bir şekilde liderlik eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Virüsle mücadelesinde Mısır'ın Fransa'ya destek verdiğini kaydeden Sisi, uluslararası toplumun bu salgına karşı el ele vermesi gerektiğini belirtti.

Sisi, paylaşımında "Allah dünyadaki tüm halkları korusun." ifadelerine yer verdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geçen hafta Fransa'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Macron'la bir araya gelerek bazı bölgesel konuları görüşmüştü. Elysee Sarayı'nda Sisi'ye Fransız Legion d'Honneur onur nişanı takdim edildiği ve bunun medyadan gizlendiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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