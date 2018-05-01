Sisi ABD Merkezli Yahudi Heyetini Kabul Etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Amerika Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü'nden (JINSA) bir heyeti kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi'nin ABD merkezli JINSA heyetini kabulünde Mısır İstihbarat Müdürü Abbas Kamil de hazır bulundu.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bölgedeki krizleri azaltmanın yolları ve başta terörizm olmak üzere bölgenin karşı karşıya olduğu tehditlerle başa çıkma yolları ele alındı.

Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulmayı amaçlayan uluslararası girişimlere destek verilmesi ve barış sürecinin ilerletilmesi de görüşmede masaya yatırılan konular arasındaydı.

Öte yandan JINSA heyetinin ABD ve Mısır arasındaki stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptığı, Mısır'ın bölgede oynadığı rolü takdir ettiği kaydedildi.

Washington'da 1976'da kurulan JINSA, ABD'deki İsrail lobisinin en önemli gruplarından birisi olarak biliniyor.