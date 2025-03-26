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Şişhane Metro kapalı mı?

Şişhane Metro kapalı mı?
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İstanbul Valiliği tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı - Hacıosman metrosunun güzergahında yer alan Taksim, Şişhane durakları ile F1 füniküler hattı seferlere kapatıldı. Peki, Şişhane Metro kapalı mı?

Valiliğin kararı, M2 Yenikapı - Hacıosman metrosunun geçtiği Taksim, Şişhane durakları ile F1 füniküler hattını kapsıyor. Şişhane Metro kapalı mı?

ŞİŞHANE METRO KAPALI MI?

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

Şirketin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferlerine devam edecektir."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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