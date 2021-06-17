ŞİŞHANE'DE İZMİR HDP BİNASINDA GERÇEKLEŞEN SALDIRI PROTESTO EDİLDİ
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ŞİŞHANE'DE İZMİR HDP BİNASINDA GERÇEKLEŞEN SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞHANE'de toplanan grup, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Binası'nda Deniz Poyraz'ın öldürülmesini protesto etti.

ŞİŞHANE'de toplanan grup, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Binası'nda Deniz Poyraz'ın öldürülmesini protesto etti. Grubun dağılması sırasında bir kişinin polisin kafasına flama sopasıyla vurduğu iddiasıyla arbede yaşandı.

HDP İzmir İl Binasında gerçekleşen ve Deniz Poyraz adlı bir parti çalışanının öldürüldüğü saldırıyı protesto etmek isteyen bir grup, saat 16.00'da Şişhane Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde Deniz Poyraz'ın fotoğrafları ve dövizler bulunan grup üyeleri bir süre saldırı aleyhine slogan attı. HDP İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde gerçekleşen eyleme katılan parti ve sivil topluk kuruluşları yöneticilerinin yaptığı konuşmaların ardından oturma eylemi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 saat süren protesto eylemi sonrası, grubun dağılması esnasında, iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin polisin kafasına flama sopasıyla vurmasının ardından arbede yaşandı. Polise flama sopasıyla vuran kişi gözaltına alınırken, bazı grup üyeleri de polisi protesto etti. Protestocuların kalkanla ittirilerek uzaklaştırılması sırasında da küçük çaplı arbedeler devam etti. Grup üyelerinin Tünel Meydanı'na kadar uzaklaştırılmasının ardından protestolar sona erdi.

ŞİŞHANE'DE İZMİR HDP BİNASINDA GERÇEKLEŞEN SALDIRI PROTESTO EDİLDİ
ŞİŞHANE'DE İZMİR HDP BİNASINDA GERÇEKLEŞEN SALDIRI PROTESTO EDİLDİ
ŞİŞHANE'DE İZMİR HDP BİNASINDA GERÇEKLEŞEN SALDIRI PROTESTO EDİLDİ
ŞİŞHANE'DE İZMİR HDP BİNASINDA GERÇEKLEŞEN SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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