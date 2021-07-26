Şişelerle su taşıdılar otomobili yanmaktan kurtardılar
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Şişelerle su taşıdılar otomobili yanmaktan kurtardılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişelerle su taşıdılar otomobili yanmaktan kurtardılar Seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobile yoldan geçen diğer araç sürücüleri müdahale etti.

Şişelerle su taşıdılar otomobili yanmaktan kurtardılar

ŞANLIURFA - Seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobile yoldan geçen diğer araç sürücüleri müdahale etti. Sürücüler şişilerle su dökerek, yangını büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki 80 ABF 207 plakalı Volkswagen marka otomobilin motor kısmından sesler çıkarak egzozundan dumanlar yükseldi. Aracı yol kenarına park eden sürücü kontağı kapatarak, yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi. Çevredekiler, dumanların yükseldiği motora şişelerle su dökerek yanmasını engellemeye çalıştı. Müdahale sonucu yanması engellenen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Şişelerle su taşıdılar otomobili yanmaktan kurtardılar
Şişelerle su taşıdılar otomobili yanmaktan kurtardılar
Şişelerle su taşıdılar otomobili yanmaktan kurtardılar
Şişelerle su taşıdılar otomobili yanmaktan kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

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