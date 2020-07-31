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Şişecam Topluluğu "Temassız dış ticaret" hedefiyle ilke imza attı

Şişecam Topluluğu, küresel salgın döneminde büyük önem taşıyan "Temassız dış ticaret" hedefi doğrultusunda bir ilke imza atarak hem üretim "yerinde gümrükleme" uygulamasına geçen ilk firma oldu.

Şişecam Topluluğu
31.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:05

Şişecam Topluluğu, küresel salgın döneminde büyük önem taşıyan "Temassız dış ticaret" hedefi doğrultusunda bir ilke imza atarak hem üretim "yerinde gümrükleme" uygulamasına geçen ilk firma oldu.

Şişecam'ın açıklamasına göre, ilklere imza atmaya devam eden şirket, küresel salgın döneminde büyük önem taşıyan "temassız dış ticaret" hedefi doğrultusunda bir ilki gerçekleştirdi.

Şişecam, hem üretim hem de ihracat yapan şirketlere özgü olan, üretimde kullanılan ithal girdilerin "yerinde gümrükleme" uygulamasını aktif olarak kullanan ilk üretici ihracatçı oldu.

Şişecam Topluluğu'na bu süreçte danışmanlık hizmeti sunan Kızılkaya Gümrük Müşavirliği'nin verdiği bilgiye göre; ihracatı desteklemek, firmaların küresel rekabet gücünü artırmak ve lojistik süreç ve maliyetlerini azaltmak amacıyla daha önce mevzuatı çıkarılan, ancak uygulamaya girmeyen ithalatta yerinde gümrükleme sistemi Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili yönetmelikte yapılan değişikliklerin ardından yeni yapısıyla devreye alındı.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'ndeki yerinde gümrükleme yetkisine sahip ihracatçı firmalar, üretimde kullanacakları ithal ara malları sınır kapısı ve limanlardan doğrudan kendi tesislerine sevk ederek, gümrük işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda, yeni sisteme göre ilk yerinde gümrükleme işlemi de Şişecam Topluluğu'nun Bursa Yenişehir'deki cam ambalaj üretim tesisinde gerçekleştirildi.

"İlklere imza atmaya devam ediyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, bugün üretim kapasitesi açısından dünyada cam ev eşyasında en büyük üç, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasında yer aldıklarını bildirdi.

Topluluğun ayrıca dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideri ünvanını taşıdığını aktaran Kırman, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerinin, 150 ülkeye ulaşan satışlarının ve 22 bin çalışanla Türkiye'yi küresel arenada temsil eden bir dünya markası olmanın haklı gururunu yaşadıklarını anlattı.

Kırman, dünyada ve Türkiye'de ilklere imza atmaya devam ettiklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Küresel salgın dönemine yönelik proaktif çalışmalarımız da meyvelerini veriyor. Bu doğrultuda, dış ticaretin daha hızlı, daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yeni yapısıyla devreye alınan yerinde gümrükleme uygulamasını ülkemizde ilk kez hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz."

Belge ve insan teması olmayan gümrükleme işlemleri

Ahmet Kırman, topluluk olarak küresel salgın döneminde büyük önem taşıyan "temassız dış ticaret" hedefleri doğrultusunda önemli bir adım attıklarını bildirdi.

Yerinde gümrükleme yetkilendirmesi sayesinde üretimde kullanacakları ara malların Türkiye'ye geldikten sonra doğrudan tesislere ulaşacağını ve gümrükleme işlemlerinin tesislerde gerçekleştirileceğini belirten Kırman, şu açıklamalarda bulundu:

"Böylece 150 ülkeye 800 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştiren topluluğumuz, üretim için gerek duyduğu ara malları daha kolay ve daha hızlı temin edebilecek. Hem zamandan hem de lojistik maliyetlerden tasarruf etme imkanına kavuşacağız. Her şeyden önemlisi de tüm gümrükleme işlemlerini belge ve insan teması olmadan üretim tesislerimizde güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlayabileceğiz."

Kaynak: AA

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