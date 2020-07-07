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Şişecam Topluluğu'nda yaz stajı online yapılacak

Şişecam Topluluğu, Kovid-19 salgını kapsamında aldığı önlemler doğrultusunda yaz dönemi staj programını online platforma taşıdı.

Şişecam Topluluğu'nda yaz stajı online yapılacak
07.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:00

Şişecam Topluluğu, Kovid-19 salgını kapsamında aldığı önlemler doğrultusunda yaz dönemi staj programını online platforma taşıdı.

Şişecam'ın açıklamasına göre, Şişecam Topluluğu, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle aldığı önlemler kapsamında 5 yıldır uyguladığı yaz dönemi staj programı First Step'i online platformda gerçekleştirecek.

Bu yıl şubatta tamamlanan başvuru süreci sonucunda yaz stajını Şişecam Genel Merkezi'nde yapacak üniversite öğrencileri, staj dönemlerini uzaktan erişimle, online olarak tamamlayacak. Üretim tesislerinde ve Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde staj yapacak olan öğrenciler ise sadece haftanın belirli günlerinde tesislerde fiili olarak bulunacak. Bunun dışında tüm staj çalışmaları dijital olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru süreci şubatta tamamlanmış olan First Step yaz staj programı için bu yıl 6 bin 500 öğrenci başvuruda bulundu. 310 üniversite öğrencisi de Şişecam Topluluğu bünyesinde staj yapmaya hak kazandı.

Şişecam Topluluğu, üniversite öğrencilerinin kariyerlerine atacakları ilk adımda iyi bir deneyim elde edebilmeleri hedefiyle uygulamakta olduğu yaz staj programı First Step aracılığıyla üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine bir aylık staj imkanı sağlıyor.

Stajyerlere iş hayatını gözlemlemelerinin yanı sıra farklı deneyimler kazandırılıyor

Şişecam, söz konusu program aracılığıyla üniversite öğrencilerinin üretim tesislerinde, Şişecam Genel Merkezi'nde ve Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde elde edecekleri staj deneyimiyle hem iş hayatını gözlemlemelerini hem de farklı birimlerin işleyişi hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Bu yıl Topluluk bünyesinde pandemiye karşı önlem olarak yapılacak olan online stajın içeriğinde artırılmış gerçeklikle desteklenmiş online oryantasyon ve e-eğitimler, bölüm tanıtımları, ilham verici söyleşiler, vaka çalışmaları ve proje çalışmalarının yer alması hedefleniyor.

Şişecam, staj programları için değerlendirme sürecine katılan ancak kontenjan sınırı nedeniyle staj imkanı bulamayan adayları için de 2 haftalık özel bir gelişim programını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Programa katılacak yaklaşık 550 stajyer adayına iş hayatına hazırlanırken faydalanabilecekleri bilgilerle donatılmış özel bir içerik sunulacak olan gelişim programı kapsamında stajyer adaylarının departman tanıtımları, mülakat hazırlık ipuçları, CV hazırlama teknikleri gibi pek çok konuda bilgi almaları sağlanacak.

Şişecam yöneticileri gençlerle Webinar'larda buluşuyor

Yeni yeteneklerle bir araya gelmek ve gelişimlerini desteklemek için her yıl yaklaşık 30 üniversitede 80 farklı etkinlik gerçekleştiren Şişecam Topluluğu, bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında bu etkinliklerini de nisan ayından itibaren dijitale taşıdı.

Bu dönemde gençlik ajanslarının gerçekleştirdiği sanal kariyer fuarlarına katılarak öğrencilere staj programları hakkında bilgi veren Şişecam, aynı zamanda kendi dijital kampüs etkinlikleriyle de genç yeteneklerle temas kurmaya devam etti.

Şişecam Topluluğu, "Geleceği Birlikte İnşa Edelim" mottosuyla yola çıktığı Genç Yetenek Programı Together kapsamında uzun dönem proje stajı imkanı verdiği 116 üniversite öğrencisi ile bu yıl nisan, mayıs ve haziran aylarında webinar'lar aracılığıyla birçok kez bir araya geldi. Gerçekleştirilen dijital seminerlerde 22 oturumda 32 konuşmacı ağırlandı, 1.400 dakika süren yayınları 3 binin üzerinde izleyici takip etti.

Yayınlar süresince 250 yorum, öneri ve değerlendirme paylaşıldı. Risk yönetiminden stratejiye, pazarlamadan satışa, mali işlerden sürdürülebilirliğe kadar birçok farklı uzmanlığa sahip Şişecam yöneticileri, gençlerle bir araya geldiği bu dijital toplantılarda deneyimlerini paylaştı.

Toplamda 13 ülkede faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu, gençlerle bir araya geldiği bu webinar deneyimini şimdi de globale taşıyor. Haziran ve temmuzda Avrupa, Rusya, Mısır ve Hindistan'daki üretim tesislerinden yöneticilerini dijital oturumlar aracılığıyla gençlerle buluşturmayı planlayan topluluk, "Her hafta 1 ülke" konseptli dijital seminerler düzenlemeye hazırlanıyor.

Birçok farklı ülkede gençlerle buluşmak için çalışmalarını sürdüren Şişecam Topluluğu, webinar'lar aracılığıyla global deneyimlerini gençlerle paylaşmayı hedefliyor. Temmuz ayı sonuna kadar sürmesi planlanan bu dijital oturumların dili hem Türkçe hem de İngilizce olacak.

Kaynak: AA

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