Şişecam'ın net satışları 2020 yılında 21,3 milyar TL seviyesine yükseldi

Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam'ın 2020 yılında konsolide net satışları 21,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam'ın 2020 yılında konsolide net satışları 21,3 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, bu dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşen Şişecam'ın yıl sonu toplam yatırımları yaklaşık 1,9 milyar TL ve ihracatı ise yaklaşık 685 milyon dolar oldu.

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam'ın 2020 yılı konsolide net satışları 21,3 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye'den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarında 4,9 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 2,2 milyon ton soda ve 4,1 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, küresel salgının etkilerinin her alanda hissedildiği ve sıra dışı koşulların hakim olduğu 2020 yılında tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdüklerini belirterek, "2020 yılında konsolide net satışlarımız 21,3 milyar TL seviyesine ulaşırken, 685 milyon dolar tutarındaki ihracat gelirimizle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik. Nisan ayında salgın etkisi ile küresel ölçekte bir düşüş yaşayan satışlarımız, hızla aldığımız kararlar ve etkin yönetsel aksiyonlarımız sayesinde mayıs ayında yükselişe geçti. Özellikle haziran ayından itibaren ülkemiz başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz birçok coğrafyada karantina uygulamalarının hafifletilmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte satış performansımız güçlü bir şekilde geri dönüş yaparak 2020 yılını tamamladık." ifadelerini kullandı.

Şişecam'ın 2021 yılında da faaliyetlerine küresel ayak izini genişletmeye yönelik rekabetçi hedefleri doğrultusunda devam edeceğini aktaran Kırman, "2020 yılında Şişecam'ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak Türkiye sermaye piyasalarının en büyük birleşme işlemini başarıyla tamamladık. 2021 yılında da yetkin insan kaynağı ve akıllı teknoloji kullanımı ile bütünsel kurumsal yönetim yaklaşımını merkeze alan önemli dönüşüm projelerini hayata geçireceğiz. Daha entegre, dijital, optimize ve operasyonel açıdan mükemmel bir organizasyon ile Şişecam'ın yarattığı ekonomik değer ve küresel rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk çeyreğinde beklentileri ve hedefleri doğrultusunda sonuçlar elde ettiklerine, yılın ikinci çeyreğinde ise küresel salgının etkilerini gösterdiğine dikkati çeken Kırman, şunları kaydetti:

"Bu süreçte gıda ve ilaç başta olmak üzere kritik sektörlere girdi sağlayan kimyasallar ve cam ambalaj iş kollarımız dirençli bir performans gösterdi. Otomotiv, beyaz eşya ve inşaat gibi lokomotif sektörlere girdi sağlayan düzcam iş kolumuzun yanı sıra turizm sektörü ve hane halkı tüketiminden doğrudan etkilenen cam eşyası faaliyet alanımızda ise talepte önemli bir daralma yaşandı. Ancak mayıs ayında normalleşme sürecinin başlamasına yönelik adımların atılmasıyla birlikte talepte bir hareketlilik görülmeye başladı. Haziran ayında ise normalleşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte iç talepte, karantina önemlerinin hafifletilmesi ve sınırların açılmasıyla birlikte de ihracatta toparlanma ve ivme yılın son çeyreğinde de devam artarak devam etti. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsiz olduğu 2021 yılında da tüm gelişmeleri yakından takip etmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz."

"Küresel salgın döneminde büyük bir ekosistemi destekledik"

2020 yılı sonunda FAVÖK marjının yüzde 28 seviyesinde gerçekleştiğine değinen Kırman, "Küresel salgının başlangıcından itibaren operasyonel mükemmellik ve maliyet tasarrufuna yönelik uygulamaları hızla devreye alarak salgının etkilerini en aza indirecek önlemleri büyük bir hızla hayata geçirdik. Diğer sanayi kollarından farklı olarak izabe teknolojisine dayalı olan mevcut iş kollarımızdaki kesintisiz üretim yapılması zorunluluğundan hareketle girdi verdiğimiz sektörlerdeki gelişmeleri de dikkate alarak, üretim planlarımız ve iş süreçlerimizi güncelledik." ifadelerini kullandı.

Kırman, "Optimizasyon çalışmalarımız ve aldığımız aksiyonların etkisiyle 2020 yılı konsolide FAVÖK hacmimiz yaklaşık 6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca güçlü mali yapımız, operasyonlarımız açısından gerekli yatırımlara ara vermeden devam etmemizi, istihdamı artırmamızı ve aynı dönemde 1,9 milyar TL tutarında yatırım yapmamızı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının başlangıcından bu yana iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin en üst seviyede uygulamaları küresel organizasyonunda devreye alan Şişecam'ın iş sürekliliğini sağlamaya yönelik çeşitli tedbirleri de büyük bir çeviklikle hayata geçirdiğini belirten Kırman, "Küresel ölçekte etkisini gösteren Kovid-19 salgını sürecinde çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve temas ettiğimiz tüm taraflardan oluşan büyük bir ekosistemi destekledik. Tüm iş kollarımızda talep koşullarını yakından izlerken, buna paralel olarak salgının yarattığı koşullara cevap verebilen bir tedarik zincirinin oluşturulması konusunda da aksiyonlar aldık." ifadelerini kullandı.

"V-Block teknolojisiyle bir ilke daha imza attık"

Şişecam'ın salgınla mücadeleyi sadece şirket bünyesinde aldığı aksiyonlarla sınırlı tutmadığını belirten Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Bu süreçte paydaşlarımıza sağladığımız desteklerin yanı sıra toplum sağlığının korunmasına ilişkin teknoloji geliştirme çalışmalarıyla da sorumluluk aldık. Yaşama değer katan bir şirket olma misyonumuz doğrultusunda, insan sağlığına katkı sağlamak hedefiyle küresel salgın döneminde geliştirdiğimiz V-Block teknolojisi ile bir ilke daha imza atarak cam yüzeyler üzerinde virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren yüzde 100 yerli bir kaplama teknolojisi geliştirdik. Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma ile uygulama ve satış faaliyetlerine ilişkin resmi onay süreçleri de tamamlanan V-Block teknolojisi ile dünyanın ilk antimikrobiyal cam ev eşyası ürün grubunu piyasaya sunmaya hazırlanıyoruz."

"Polatlı'yı Avrupa'nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri yaptık"

Kırman, "Özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitemizde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki düzcam üretim tesisimizde 2018-2020 döneminde 1 milyar TL seviyesindeki yatırımla hayat geçirdiğimiz yeni fırını 2 Ekim 2020 tarihinde ateşledik. Yıllık 240 bin ton kapasiteye sahip olan yeni fırından 26 Ekim 2020 tarihi itibarıyla da cam çekilmeye başlandı ve kasım ayında bu fırından elde ettiğimiz ileri teknoloji ürünlerimizi de piyasaya sunduk. Yeni yatırımımızla birlikte yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Polatlı'daki tesisimizi Avrupa'nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri yapmanın memnuniyetini yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Şişecam 85'inci yılında tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdi"

85'inci yılını kutladığı ve tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirdiği 2020 yılının Şişecam için kritik öneme sahip karar ve uygulamaların hayata geçirildiği çok önemli bir dönem olduğunu dile getiren Kırman, şunları kaydetti:

"Şişecam'ın küresel rekabette gücüne güç katacak olan birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurunun temmuz ayında onaylanmasının akabinde Şişecam'ın Genel Kurul toplantılarını da ağustos ayında gerçekleştirdik. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme süreci eylül ayı sonunda da tamamlanıp tescil edildi ve 2020 yıl sonu itibariyle tek çatı altında birleşen şirketlerimizin ilk yıl sonu mali tablo kapanışını da gerçekleştirmiş olduk. Uzun dönem stratejilerimiz ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdiğimiz birleşme sürecinin başarıyla tamamlanmasının hemen ardından yeni yapının oluşmasına ve geleceğin Şişecam'ının inşasına yönelik dönüşüm projelerini hayata geçirmeye büyük bir hızla başladık."

Birleşmenin uluslararası ve rekabetçi yapıya uygun bir faaliyet modelinin oluşturulmasına ve hukuki altyapının yönetsel yapı ile uyumunun sağlanmasına yönelik önemli bir sadeleşme hamlesi olduğuna dikkat çeken Kırman, "2021 yılında da yetkin insan kaynağı ve akıllı teknoloji kullanımı ile bütünsel kurumsal yönetim yaklaşımını merkeze alan önemli dönüşüm projeleri hayata geçireceğiz. Dijital dönüşüm yolculuğumuzu büyük veri kullanımı ile sürdürürken tüm değer zincirinde yüksek sinerji yaratacak etkili kaynak ve varlık yönetimiyle optimizasyonu sağlayacağız. Daha entegre, dijital, optimize ve operasyonel açıdan mükemmel bir organizasyon ile Şişecam'ın yarattığı ekonomik değer ve küresel rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu