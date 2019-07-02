Şişecam'ın "İş'te Fırsat Eşitliği" çalışmaları

Şişecam Topluluğu tarafından üretimde kadın temsilini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İŞKUR iş birliğiyle Eskişehir'deki Paşabahçe fabrikasında 11 kadın personelin, işe başladığı bildirildi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, topluluğun kurumsal vatandaşlık bilinciyle kadınların iş hayatına katılımının önündeki toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelli engelleri ortadan kaldırmak ve üretimde kadın temsilini artırmak amacıyla 2018 yılında başlattığı "İş'te Fırsat Eşitliği" girişimi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Şişecam Topluluğunun, iş gücüne eşit şartlarda katılımın toplumsal kalkınmanın anahtarı olduğu bilinciyle meslek kuruluşları ve üniversitelerin iş birliğinde üretim tesislerinde kadın temsilini her seviyede artırmak için çeşitli uygulamaları devreye aldığı vurgulandı.

Topluluğun son olarak, İŞKUR ile Eskişehir'de yeni bir iş birliğine imza attığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Teşvik Uygulaması için 20 Haziran'da düzenlenen protokol imza törenine İŞKUR Eskişehir İl Müdürü Hasan Yoldaş ile Şişecam Topluluğu Cam Ev Eşyası Grubu İnsan Kaynakları Direktörü H. Ufuk Mahir, Şişecam Topluluğu Cam Ev Eşyası Grubu İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Hakgeçirmez ve Paşabahçe Eskişehir Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Ufuk Atik ile birlikte yeni istihdam edilen kadın çalışanlar katıldı. Şişecam Topluluğunun İŞKUR ile yaptığı iş birliğiyle kadın istihdamını destekleme çabaları kapsamında 11 kadın personel, 21 Haziran'dan itibaren Eskişehir'deki Paşabahçe fabrikasında Soğutma Sonu Şefliği Bölümü'nde çalışmaya başladı."

Açıklamada Şişecam'ın, bu sene hayata geçirilen "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi" ile çalışanların bireysel farklılıklarını değerli gören kapsayıcı şirket kültürünü, tedarikçileri, bayileri, iş ortakları başta olmak üzere tüm paydaşlarda yaygınlaştırmayı amaçladığı da kaydedildi.

Kaynak: AA