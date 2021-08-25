Şişecam'ın Faaliyet Raporu, ARC'den "Bronz Ödül" aldı
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Şişecam'ın Faaliyet Raporu, ARC'den "Bronz Ödül" aldı

Şişecam'ın Faaliyet Raporu, ARC'den 'Bronz Ödül' aldı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Şişecam, MerComm tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen, uluslararası raporlama yarışması "Annual Report Competition (ARC)" kapsamında 'Cam Üretimi' kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Şişecam, MerComm tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen, uluslararası raporlama yarışması "Annual Report Competition (ARC)" kapsamında 'Cam Üretimi' kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, küresel bir oyuncu olan şirket, 2020 yılı Faaliyet Raporu ile 27 ülkeden 1.875 firmanın faaliyet raporunun değerlendirildiği yarışmada "Cam Üretimi" kategorisinde ödül almaya hak kazanan tek şirket oldu.

Verilen bilgiye göre, dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması ve "Faaliyet Raporlarının Oscarı" olarak nitelendirilen ARC'ye bu yıl Türkiye'den de 87 firma katıldı.

Geçtiğimiz yıl geleneksel faaliyet raporu kategorisinde "Gümüş", "Kusursuz Uyum Mükemmel İşleyiş" konseptinde ise kurgulanan kapak ve tasarım kategorisinde "Bronz" ödülün sahibi olan Şişecam, bu yıl da cam sektöründe tek ödül alan firma olarak başarısını sürdürdü.

1987 yılından bu yana sahiplerini bulan ABD merkezli ARC Ödülleri, bugün dünyada herhangi bir yayın ya da ticaret organizasyonuyla bağı bulunmayan tek faaliyet raporu yarışması olma özelliği taşıyor.

Büyük kuruluşlardan orta ölçekli şirketlere, devlet kurumlarından STK'lara ve faaliyet raporu ajanslarına kadar geniş bir katılımcı profilinin başvuru yapabildiği yarışma, faaliyet raporlarını yaratıcılık ve yenilikçilik anlayışı ile hazırlayan firmaları ödüllendirmek ve çalışmalarını uluslararası alanda duyurmak hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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Şişecam'ın Faaliyet Raporu, ARC'den "Bronz Ödül" aldı - Haberler Ekonomi
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